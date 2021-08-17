Архангельск, 17 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Архангельской области число скончавшихся от ковида выросло до 1637 — за последний месяц жертвами инфекции стали 206 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки в регионе было выявлено 259 носителей коронавируса. Лидеры по приросту заболевших — Архангельск (+66) и Шенкурский район (+44).

«В статистику включены два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию», — уточнили в штабе.

Всего на лечении с инфекцией находятся более восьми тысяч человек.