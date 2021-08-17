Киев, , 15:25 — REGNUM Переговоры президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель пройдут на фоне серии негативных публикаций в мировых СМИ, которые пишут о похищении судьи Чауса, политических репрессиях против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и прочих скандалах с участием украинской власти.

Встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель President.gov.ua

Об этом пишет в статье для украинского делового издания «Капитал» — официального партнера The Financial Times — политолог Павел Кутуев.

Эксперт напоминает, что Меркель прибывает в Киев 22 августа, и официальная повестка переговоров известна — это ситуация в Донбассе и судьба украинской газотранспортной системы в привязке к запуску «Северного потока-2».

«Вместе с тем, хочу обратить внимание, что европейские СМИ сформировали Зеленскому и его окружению достаточно неприглядный имидж. Поэтому переговоры Зеленского с Меркель начинаются на фоне целого ряда критических публикаций в европейских СМИ… Речь о похищении судьи Чауса в Молдове (вот уж, действительно, прославились на всю Европу), атаке рейдеров на канадскую компанию TIU, развивающую солнечную энергетику на Украине и репрессиях власти в отношении Виктора Медведчука», — уточняет он.

Кутуев напоминает, что согласно данным мониторинга СМИ, около 70 тыс. материалов в мировых СМИ посвящено репрессиях украинской власти против оппозиции, причем часть изданий прямо назвала дело Виктора Медведчука сфальсифицированным.

«Из последних публикаций можно взять Luxemburg Herald, где прямо в заголовке открытым текстом написали, что дело против Медведчука является сфальсифицированным… Не стоит сбрасывать со счетов и недавний скандал, когда сенатор Франции Натали Гуле обратилась с запросом на имя министра по делам Европы и главы МИД о том, что украинские власти без суда и следствия закрыли телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый независимый», а лидер оппозиции Виктор Медведчук находится под домашним арестом, причем без суда и следствия. Напомню также, как недавно Верховный комиссар ООН официально заявил, что запрет телеканалов «противоречит международным стандартам в области прав человека»», — перечисляет аргументы эксперт.

Кутуев прогнозирует, что формирование негативного имиджа Зеленского может привести к его изоляции как политика, как в свое время произошло с Януковичем из-за дела Тимошенко.

«Все вместе это формирует совсем не такой имидж администрации Зеленского в Европе, как бы хотелось офису президента. А избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович», — заключает специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Слуге народа» решили объяснить, почему Меркель не остаётся на саммит проекта «Крымская платформа».