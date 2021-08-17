Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Выборы в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 2 октября, интересуют оппозиционные партии только, как повод для организации беспорядков после заявлений о нарушениях. Об этом заявил перед журналистами депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Грузия

«Они готовятся не ко 2-му, а к 3 октября, чтобы снова начать беспорядки. Шансы их низки, говорить о победе излишне», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что кандидатами в мэры городов от оппозиции зачастую выдвигаются лидеры партий или их родственники, которые не имеют отношения к региону. Папуашвили назвал предвыборную кампанию оппозиции «пассивной».

Депутат призвал население страны готовится к тому, что сентябрь будет «тяжёлым» месяцем, так как оппоненты «Мечты» будут распространять «дезинформацию».

Напомним, в октябре 2020 года после объявления предварительных итогов голосования на парламентских выборах все оппозиционные партии, проходившие в парламент, объявили бойкот законодательному органу, заявив о «фальсификациях» на выборах. Переговоры об условиях вхождения оппозиции в парламент длились до апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии оппозиционные партии объединились для «коалиционного правления»