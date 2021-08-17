Токио, 17 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Байкен, одна из героинь франшизы Guilty Gear, станет новым бойцом в игре Samurai Showdown. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Байкен в игре Samurai Showdown

Новая героиня появится в игре уже 18 августа 2021 года. Она станет частью третьего набора дополнительных бойцов.

Samurai Showdown — это игра в жанре файтинга, посвящённая сражениям самураев. Её релиз состоялся в 2019 году.