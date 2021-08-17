Сочи, Краснодарский край, 17 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Генеральный план Сочи должен быть разработан до ноября 2023 года. Об этом говорилось на заседании градостроительного совета, сообщили в пресс-службе администрации региона 17 августа.

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«Новый генеральный план — это конституция, по которой Сочи будет развиваться в ближайшие годы. Нам нужно опираться в первую очередь на желания людей. Я уверен, что вы создадите такой генплан, который сделает город еще более комфортным и для жителей, и для отдыхающих», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Разработкой генплана будет заниматься Санкт-Петербургский институт перспективного градостроительства, он работал над генпланом Краснодара. Мэр города Алексей Копайгородский и директор НИИ перспективного градостроительства Павел Спирин подписали соответствующее соглашение.

Действующий генплан Сочи приняли в 2009 году, он был рассчитан до 2032 года. Однако документ не отражает реальную застройку, а также предполагает развития. Новый генплан планируют разработать до ноября 2023 года.