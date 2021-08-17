Берлин, 17 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Компания BMW представит на автомобильной выставке IAA в Мюнхене кроссовер BMW iX5 Hydrogen, работающий на водородном топливе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

BMW BMW iX5 Hydrogen

Новинка почти не отличается от обычного X5, за исключением нижних вставок в бампере, синих акцентов и 22-дюймовых аэродинамических колес. При этом, как отмечает автопроизводитель, пока iX5 Hydrogen все еще находится в серийной разработке.

Мотор новинки работает по принципу преобразования водорода в электрическую энергию. Мощность двигателя составляет 170 «лошадей». Автомобиль также получил систему BMW eDrive, которая позволяет повысить производительность мотора до 374 л. с.

Главным преимуществом водородной модели iX5 Hydrogen перед обычными электромобилями является то, что эту машину можно заправить всего за три — четыре минуты.

Напомним, компания BMW разрабатывает гибридный компактвэн 2-Series Active Tourer нового поколения (версия 230xe).

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