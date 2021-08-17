Томск, 17 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В последнее время в Томской области дети и подростки стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, сообщила 17 августа начальник регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Если раньше мы говорили, что страдают люди старшего возраста — 65+, то сегодня мы видим другую картину, это вовлечение молодых людей, подростков, самое страшное — детей», — цитирует Пичугину РИА Томск.

Она подчеркнула, что взрослые могут снизить риски заражения детей, привившись от коронавируса. Также Пичугина напомнила, что для детей вакцины от COVID-19 пока не утверждены.

Сколько детей заразились коронавирусом в Томской области, не уточняется.

Глава ведомства отметила, что в регионе были случаи заражения коронавирусом привитых людей, однако их немного — около 30. При этом не зарегистрировано ни одного случая поствакцинальных осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 17 августа выявлено 39 258 носителей коронавируса, выздоровели 34 155 человек, скончались 530 ковид-пациентов.

Прививку от коронавируса сделали 258 003 жителя региона, в том числе оба компонента вакцины получили 221 129 человек.