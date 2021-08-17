Казань, 17 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий, сообщает 17 августа региональное управление Росгидромета.

Гроза

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Так, ночью и утром 18 августа на территории Татарии местами ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +16.+21 градус, в восточных районах — +11.+16. Днем температура воздуха поднимется до +35 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии до конца недели под влиянием атмосферного фронта сохранится аномально-высокая температура воздуха.

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