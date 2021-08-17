Москва, 17 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. С момента запуска платформы «Другое дело» в июне 2021 года к ней присоединились более 25 тысяч участников. Они выполнили почти 10 тысяч заданий и заработали более 3 миллионов баллов, которые могут обменять на призы и подарки.

ИА REGNUM Интернет

Платформа «Другое дело» предоставляет возможность пользователям участвовать в общественно полезных и развивающих инициативах. За каждое выполненное задание начисляются баллы, которые можно обменять на бонусы от партнеров и получить призы — промокоды на онлайн-сервисы, образовательные программы, стажировки и путешествия.

Баллы можно получить за участие и достижения в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей», за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития.

«Участники охотнее всего выполняют задания в сфере обучения (50% пользователей) и здоровья (30% пользователей). Также пользуются популярностью задания в сфере благотворительности, — пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Наиболее популярными стали обучающие задания по предметам школьной программы, прохождение тестов по профориентации, ведение дневника питания, выполнение дыхательных упражнений и медитаций. Также пользователи платформы обмениваются финансовыми лайфхаками, выполняют творческие задания, участвуют в качестве волонтеров в спортивных и массовых мероприятиях».

«Такая статистика вполне отвечает современным тенденциям, — пояснил инициатор проекта «Другое дело», генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, — Наше недавнее исследование молодежной аудитории показало колоссальный запрос на интеллектуальный контент — современное поколение молодежи стремится к саморазвитию, тратит на это значительное количество времени и готово учиться даже на отдыхе. А платформа «Другое дело» позволяет еще и получить за это подарки».

Больше тысячи пользователей заинтересовались заданиями в сфере благотворительности: на платформе можно предложить свою помощь инициативам партнера проекта DOBRO.RU, стать компаньоном для ребенка или взрослого с ограниченными возможностями здоровья, провести мероприятия для подопечных благотворительных фонда в стационаре и на дому.

К проекту уже присоединились более 50 партнеров — крупных компаний, некоммерческих организаций, государственных структур, которые публикуют задания и предоставляют призы самым активным участникам. Полученные баллы можно обменять на промокоды, гаджеты, обучающие курсы, подписки на мультимедийные сервисы и другие призы.

В частности, Сбер предоставляет скидки и промокоды на сервисы и продукты компаний: СберЗвук, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМаркет, СберМегаМаркет, Delivery Club, Ситимобил, Деловая среда, СберМобайл, Рамблер, SberDevices, МРИЯ, подписки на мультимедийный сервис Okko, СберПрайм и СберАвтоподписка, а также обучение в СберУниверситете и Бизнес-школе 2ГИС.

Партнер проекта X5 Retail Group предоставляет скидки на покупки в онлайн-гипермаркете Vprok.ru. Партнер Mail.ru Group — подписку на VK Combo. Ростелеком предлагает участникам платформы подписку на видеосервис Wink и экскурсии на киноплощадку, Национальная Медиа Группа — на онлайн-сервис more. tv, а Газпром-Медиа — на онлайн-кинотеатр PREMIER и пакеты НТВ-ПЛЮС. Баллы можно потратить также на модные гаджеты от Kingston Technology.

Еще за баллы Другого дела можно отправиться на экскурсию на киносъемки, премьеру или встречу со звездой от онлайн-кинотеатра IVI. СТС Медиа также приглашает на экскурсию на съемочную площадку, обучение в Школе Индустрия или стажировку в компании.

Музыкальный лейбл Black Star готов предоставить самым активным участникам платформы проход на сьемку видеоклипа, в студию звукозаписи или за кулисы концерта. Также участников платформы ждут по-настоящему «космические» призы от Госкорпорации «Роскосмос» — экскурсии на космодром Байконур и космодром «Восточный», в Центр подготовки космонавтов, Центр космонавтики и авиации на ВДНХ и Московский музей космонавтики.

Чтобы присоединиться к проекту «Другое дело», нужно добавить мини-приложение в социальной сети ВКонтакте, выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания. Стать участником может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы.