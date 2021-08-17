Москва, 17 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2021 года задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в России составила свыше 6,8 трлн рублей. Такие цифры приведены в соответствующем статистическом бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

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«Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 01.07.2021 составила 6841,6 млрд рублей», — сказано в исследовании ЦБ.

За месяц этот показатель вырос на 404 млрд рублей или 6,3%. Годовой темп прироста задолженности по кредитам субъектам МСП составил 32,2%.