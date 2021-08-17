Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Ипподром, расположенный на улице Малюгиной в Ростове-на-Дону, застроят многоквартирными домами. В этом уверен член общественного совета при министерстве культуры Ростовской области Владимир Кирьязиев.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Строительство

Также по теме:Ростовские коневладельцы призвали Кадырова спасти ипподром

Ещё по теме:Ростовский ипподром не стали наделять статусом объекта культурного наследия

«Ничего с этим не сделать. Никаких признаков объекта культурного наследия на ипподроме не выявлено. Они были придуманы для того, чтобы защитить ипподром от сноса. <…> Мне, как жителю города, очень жаль этот уцелевший зеленый островок, который хотят пустить под застройку. Хотя бы небольшой участок природы в городе должен остаться. То, что строится сейчас, — это ужасно», — цитирует архитектора портал rostovgazeta.ru.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о переносе ипподрома за черту города ходили давно. В 2020 году горожане были обеспокоены судьбой ипподрома, который оказался в условиях пандемии закрыт, а коневладельцам установили высокую арендную плату.