Санта-Моника, США, 17 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. YouTube-блогер Specilizer обнаружил в файлах игры The Last of Us Part II упоминание режима «королевская битва». Об этом 17 августа сообщает издание Eurogamer.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Геймер нашёл среди данных игры масштабную многопользовательскую карту, а также модели рюкзаков и брони, которые стали бы доступны только в рамках «королевской битвы». Как сообщали представители Naughty Dog ещё в 2019 году, они планировали выпустить многопользовательский режим The Last of Us Part II в качестве самостоятельного проекта.

Напомним, что релиз The Last of Us Part II состоялся в июне 2020 года. Игра получила множество престижных наград и высокие оценки от критиков.