Калининград, , 15:13 — REGNUM Россия не оставит без реакции и не потерпит попыток вмешательства в свои внутренние дела. Об этом 17 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал глава российского МИД, Москва приветствует деполитизированное сотрудничество со всеми странами и сотрудничество по линии гражданских обществ, которое идет от желания развивать контакты между людьми, помогать им общаться и дружить

«Но если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим», — сказал Лавров.

Также он отметил, что Россия и далее последовательным образом будет укреплять свой национальный суверенитет, для чего у нее есть мощная и современная армия, дипломатические возможности, а также развитые наука и образование.

«Самостоятельность и уверенность в своих силах всегда отличали нашу страну. На столетия это был наш генетический код. И именно такой подход обеспечивает предсказуемое будущее нашего народа, нашей страны», — заключил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в настоящее время Россия ведет с Европейским союзом предметный и профессиональный диалог по вопросу о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.