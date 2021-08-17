Карабаш, Челябинская область, 17 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Челябинской области охранник одной из баз отдыха осуждён за убийство. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено ночью 11 октября 2020 года в Карабашском городском округе. Следователи считают, что охранник зарезал инструктора по дайвингу. Это произошло в результате распития спиртных напитков.

Тело гражданина нападавший скрыл в озере Увильды и скрылся, но был задержан в Аргаяшском районе. Суд назначил ему девять лет в колонии строгого режима.