Нальчик, 17 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ЧП при проведении игры в пейнтбол. С высоты четвертого этажа сорвалась вниз одна из участниц. Её доставили в больницу, а по факту получения ею серьезных травм было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили 17 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Пресс-служба калужского регионального фона капитального ремонта многоквартирных домов Крыша

Его фигурантом стал организатор игры, вовлекший в неё восьмерых граждан. Из подробностей происшествия известно, что оно произошло 11 июля 2021 года в городе Нальчике. Организатор мероприятия привел группу игроков к заброшенному четырехэтажному зданию по улице Марко Вовчок, взял с них деньги и покинул территорию, оставив играть в пейнтбол без соблюдения каких-либо мер безопасности.

Во время игры одна из участниц упала с четвертого этажа, где не было никаких ограждающих конструкций, и получила множественные телесные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Кабардино-Балкарии погибла туристка, совершавшая прыжок на альпинистской веревке (роупджампинг). По данному факту также возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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