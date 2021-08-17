Казань, 17 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обменял канадского защитника Тревора Мёрфи в «Сибирь». Об этом 17 августа сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что в обмен «Ак Барс» получит денежную компенсацию.

Мёрфи перешёл в «Ак Барс» из китайского «Куньлунь Ред Стар» по ходу сезона 2020/21.

За казанский клуб Мёрфи сыграл в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф он провёл восемь игр, набрав 4 (1+3) результативных балла.