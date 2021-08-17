Москва, 17 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России ответит на высылку своего дипломата из Северной Македонии, основываясь на принципе взаимности. Об 17 августа заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Santiago Casuriaga МИД России

«Естественно, как это принято в дипломатических сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Северной Македонии объявили персоной нон грата второго российского дипломата за год.

В российском представительстве отметили, что сотрудник, о котором идет речь, покинул страну за десять дней до объявления о его высылке.

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