Саранск, 17 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Ещё 54 семьи в Старошайговском районе, жилье которых пострадало от урагана в начале августа, получат материальную помощь на общую сумму 1,6 млн рублей. Очередной распоряжение о выделении дополнительных средств подписал врио главы Мордовии Артем Здунов.

Пресс-служба правительства Мордовии Дом после урагана

Средства, как и предыдущие транши, будут выделены из резервного фонда главы региона.

Они предназначены для жителей сел Старое Шайгово, Говорово, Инегер-Пятина, Шигонь, Николаевка и других.

Напомним, ранее средства были выделены жителям Старошайговского района на общую сумму около 6,9 млн рублей. Сумма выплат составляет от 30 до 100 тыс рублей в зависимости от степени полученного ущерба. Таким образом, общая сумма материальной помощи для ликвидации последствий урагана составила около 8,5 млн рублей. Выплаты получат в целом 178 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган в Мордовии прошел в ночь на 4 августа. По данным регионального управления МЧС, в Старошайговском районе без кровли остался 41 дом в четырех населенных пунктах. Здунов на встрече с жителями одного из пострадавших сел говорил, что будет оказана материальная поддержка.

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