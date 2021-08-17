Липецк, 17 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Районные больницы Липецкой области получили 22 новых автомобиля, ключи от них главврачам передал глава региона Игорь Артамонов 17 августа. Как сообщил сам глава Липецкой области корреспонденту ИА REGNUM, модернизации и оснащению учреждений здравоохранения областная власть уделяет особое внимание.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

«Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается. Эти двадцать два автомобиля далеко не предел. До конца года мы получим ещё машины для службы скорой помощи. Кроме того, начнём строительство нескольких медицинских учреждений в районах. Это большая и очень важная работа», — отметил Игорь Артамонов.

Автомобили приобретены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области, их планируется использовать в основном для выездов врачей на вызовы и для доставки пациентов в районные и областные медучреждения. Также автомобили позволят обеспечить перевозку биологических материалов для исследований и доставку лекарственных препаратов до жителей отдалённых сёл и деревень.

Машины получил каждый муниципалитет Липецкой области. По два автомобиля направлены в Воловский, Грязинский, Данковский, Задонский, Лебедянский, Усманский и Липецкий районы.

Игорь Артамонов также сообщил, что в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Липецкую область до конца 2021 года поступят 33 полноприводных автомобиля марки «ГАЗ Соболь». Также в планах — приступить к строительству новой детской поликлиники Липецкой городской детской больницы, детской поликлиники с женской консультацией Чаплыгинской районной больницы, стационарно-поликлинического корпуса Добровской районной больницы, двух отделений общей врачебной практики (Елецкий и Липецкий районы), четырёх фельдшерско-акушерских пунктов (Воловский, Данковский, Добровский, Хлевенский районы). Будут закуплены 15 единиц рентгеновского оборудования, 21 аппарат УЗИ, 11 эндоскопов.