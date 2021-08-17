Казань, 17 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. По улицам Казани с 18 августа начнут курсировать 40 новых низкопольных автобусов марки «НефАЗ», работающих на метане, сообщает мэрия.

Kzn.ru Новые автобусы

Новый транспорт, приобретенный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», пустят по двум протяженным популярным маршрутам — №1 «Речной порт — Дербышки» и №22 «ул.Можайского — Ферма-2».

«Благодаря правительству страны мы получили субсидию и покрыли 60% от стоимости автобусов по национальному проекту. Общая сумма, потраченная на приобретение автобусов, составила более 800 млн рублей», — заявил глава города Ильсур Метшин.

С учетом новой партии «НефАЗов» в городе будут курсировать 217 автобусов на газомоторном топливе. Следующее обновление автобусов запланировано в 2022 году. Планируется, что перевозчики заменят порядка 200 единиц общественного транспорта, а всю старую технику реализуют на аукционных торгах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа в Казани начал действовать новый тариф «Пересадочный МЭТ 45», который предназначен для пассажиров, пользующихся наземным и подземным электрическим транспортом. Он позволяет сэкономить тем горожанам, кто добирается до места назначения с пересадками и вынужден платить за проезд дважды.

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