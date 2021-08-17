Лондон, 17 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии нового Range Rover Sport, оснащенного двигателем V8 от BMW. Снимки размещены на портале Motor1.

Motor1 Range Rover Sport SVR

По предварительной информации, новый Range Rover Sport будет представлен на авторынке в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Модель, заснятая фотошпионами, получила большие колесные диски, оригинальными передним и задним бампером с крупными воздухозаборниками.

Новый Range Rover Sport построен на платформе MLA Jaguar Land Rover. Отмечается, что новинка получит разнообразные силовые агрегаты, в том числе подключаемый гибрид, электромотор и умеренно-гибридную установку. По предварительной информации, модель Range Rover Sport SVR будет идти с восьмицилиндровым двигателем объёмом 4,4 л мощностью 600 л. с.

Ранее Range Rover Sport SVR был замечен во время тестовых испытаний в Великобритании.

Читайте также: Обнародованы шпионские снимки гибридного Range Rover