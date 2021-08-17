Обнародованы фотографии нового Range Rover Sport
Лондон, 17 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии нового Range Rover Sport, оснащенного двигателем V8 от BMW. Снимки размещены на портале Motor1.
По предварительной информации, новый Range Rover Sport будет представлен на авторынке в конце 2021 года или в начале 2022 года.
Модель, заснятая фотошпионами, получила большие колесные диски, оригинальными передним и задним бампером с крупными воздухозаборниками.
Новый Range Rover Sport построен на платформе MLA Jaguar Land Rover. Отмечается, что новинка получит разнообразные силовые агрегаты, в том числе подключаемый гибрид, электромотор и умеренно-гибридную установку. По предварительной информации, модель Range Rover Sport SVR будет идти с восьмицилиндровым двигателем объёмом 4,4 л мощностью 600 л. с.
Ранее Range Rover Sport SVR был замечен во время тестовых испытаний в Великобритании.
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