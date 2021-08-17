Куала-Лумпур, , 15:01 — REGNUM Король Малайзии пригласил лидеров политических партий во дворец, чтобы обсудить кандидата на пост премьер-министра, который заменит ушедшего в отставку Мухиддина Ясина, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

Из-за нестабильной ситуации в разгар пандемии король решил не проводить всеобщие выборы.

Ожидается, что король выберет следующего премьер-министра на основе кандидата, пользующегося наибольшей поддержкой в парламенте.

Чтобы стать премьер-министром, кандидата от партии должны поддержать не менее 111 из 222 депутатов нижней палаты парламента.

Напомним, Мухиддин Ясин подал в отставку, лишившись поддержки большинства в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель палаты представителей Малайзии Азхар Азизан Харун попросил членов парламента представить королю имя нового кандидата в премьер-министры не позднее 18 августа.

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