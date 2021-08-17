Висконсин, США, 17 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Американская инди-фолк группа Bon Iver готовит юбилейное переиздание своего второго студийного альбома «Bon Iver, Bon Iver» в честь его 10-летия. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

На официальной странице группы в инстаграме появился анонс нового издания пластинка на физическом формате. Сообщается, что выход переиздания произойдет 14 января следующего года. В репресс будут добавлены пять невыпущенных композиций, записанные вживую на студии AIR Studios в 2011 году.

«Bon Iver, Bon Iver» стал вторым по счету альбомом в дискографии, а также и вторым успешным. Он занял первые места в хит-парадах Норвегии и Дании, а также второе место вBillboard 200с дебютным тиражом в США 104 тыс. копий в первую неделю релиза. Альбом получил положительные рецензии и был назван одним из лучших дисков 2011 года. Он выиграл премию «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом».

https://www.instagram.com/p/CSo7pJqLtWq/