Тутаев, Ярославская область, 17 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту подделки сертификата о вакцинации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

Нарушение выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД «Тутаевское».

"В результате дальнейшей проверки полицейские установили, что нарушение было допущено сотрудницей медицинской организации. Она выдала своему знакомому оформленный на официальном бланке сертификат, в который внесла не соответствующие действительности сведения о прохождении им вакцинации. Получатель фиктивного документа намеревался предоставить его своему работодателю», — сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о подделке официального документа. С подозреваемой также взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.