Канск, Красноярский край, 17 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Первый Восточный окружной военный суд 17 августа смягчил меру пресечения подросткам из города Канска Красноярского края, которые, по данным следствия, готовили взрывы зданий полиции и ФСБ.

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По словам адвоката Владимира Илькова, его 15-летнего подзащитного освободили из СИЗО, где он содержался с ноября 2020 года, под запрет определённых действий. Ему запрещено общаться с фигурантами дела, покидать жильё в ночное время, пользоваться интернетом.

Мера пресечения в виде запрета определённых действий была избрана и другому подростку, передаёт «Коммерсантъ». Он находился под домашним арестом с июня 2020 года. Третьего фигуранта в мае освободили из СИЗО, после этого мера пресечения ему не избиралась.

ФСБ задержала троих учащихся одной из средних школ Канска летом прошлого года. По данным следствия, они готовили взрывы зданий полиции и ФСБ. Согласно материалам дела, подростки по найденным в интернете инструкциям изготовили четыре бомбы и провели пробные взрывы. Им предъявили обвинение в незаконном изготовлении взрывных устройств и их хранении, в прохождении обучения для проведения терактов. Также они обвинялись в создании террористического сообщества, однако в дальнейшем это обвинение сняли. Расследование дела было завершено в мае 2021 года.