Москва, 17 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) активнее всего кредиты в июне 2021 года брали учреждения торговли, а также организации, занимающиеся ремонтом транспортных средств. Такие цифры приведены в соответствующем статистическом бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Кредит

На их долю приходится 37,6% всех выданных МСП кредитов в июне 2021 года. На втором месте расположились предприятия, которые ведут деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 13,7%.

Замыкают тройки лидеров субъекты МСП, занятые в обрабатывающем производстве. На их долю приходится 12,8% всех выданных в июне кредитов малым и средним предприятиям.