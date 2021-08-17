Ташкент, 17 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Между Великобританией и Узбекистаном возобновилось пассажирское регулярное авиасообщение. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways.

(сс) Kurush Pawar — DXB Самолет

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Самолёты начали летать по маршруту Ташкент — Лондон и обратно. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билетов составит от 3 295 669 до 7 341 157 сум (примерно от 22,5 тыс. до 50,5 тыс. рублей).

Напомним, Узбекистан закрыл авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года из-за роста темпов распространения коронавируса. Граждан Узбекистана, побывавших из этой страны, отправляли на карантин. Сначала ограничение действовало до 10 января 2021 года, потом его продлили.