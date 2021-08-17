Киев, , 15:02 — REGNUM Депутатам Верховной рады Украины, а также депутатам и работникам местных советов могут запретить обсуждать темы Крыма и Донбасса с российскими коллегами. Об этом говорится в законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода», опубликованном на сайте украинского парламента.

Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В документе предлагается запретить украинским депутатам и чиновникам вести любые переговоры, касающиеся Крыма и Донбасса с российскими должностными лицами. Исключение — если соответствующее разрешение дал президент Украины.

Напомним, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал власти США не повторять афганский сценарий на Украине, чтобы украинским чиновникам не пришлось убегать из страны, цепляясь за американские автомобили.

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