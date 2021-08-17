Сыктывкар, 17 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Коми снизились темпы вакцинации от COVID-19. Об этом в своем видеообращении к жителям республики сообщил глава региона Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По его словам, в республике полностью завершили вакцинацию 189 265 человек.

«Темпы несколько снизились. Я призываю вас активнее записывать на прививку и вакцинироваться. Запас вакцины в регионе достаточный — 55 тысяч доз», — обратился он к населению.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в Коми необходимо вакцинировать как минимум 360 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми снова увеличили количество коек для лечения ковид-пациентов.