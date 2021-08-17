Саранск, 17 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Мордовии выплаты на подготовку детей к школе для отдельных категорий семей увеличили вдвое — до 3 тыс. рублей. Об этом стало известно по итогам совещания об организации выплаты семьям с детьми в преддверии нового учебного года, которое провел врио главы республики Артем Здунов.

Пресс-служба правительства Мордовии Школьники

В частности, выплаты получат многодетные семьи, которые воспитывают четверых и более детей; одинокие многодетные матери; опекуны детей-сирот; родители — инвалиды I и II групп, которые воспитывают школьников; родителям с тремя детьми и одинокие матери с двоими детьми, если среднедушевой доход семей не превышает прожиточного минимума.

В общей сложности выплату на подготовку к школе в размере 3 тыс. рублей на ребенка в Мордовии получат более 1,5 тыс. семей, в которых воспитываются почти 3,5 тыс. детей.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей на подготовку к новому учебному году, которые организованы по решению президента России Владимира Путина, до настоящего момента получили 88 436 школьников, еще не получили средства около 8 тыс. детей.

«Прошу доложить, как идет этот процесс, и когда поручение президента будет выполнено в полном объеме», — призвал участников совещания руководитель Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, разовые выплаты для семей со школьниками должны быть произведены раньше намеченного, заявил президент России на совещании о подготовке к новому учебному году 28 июля.