Москва, 17 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает возможность перемещения между крупными городами России в течение 12 часов. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

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При этом стратегия предусматривает создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Казань. Дорога должна объединить крупные агломерации европейской части РФ, сформировав зоны двухчасовой доступности.

Пропускная способность Восточного полигона к 2035 году должна увеличиться до 240 млн тонн, рассказали в агентстве.