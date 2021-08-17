Волгоград, 17 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение выпустило 17 августа управление МЧС по Волгоградской области. В регионе ожидается сильная жара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Жара

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По данным синоптиков, днём 19 августа на территории Волгоградской области воздух прогреется до +41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность, в ряде северо-восточных районов фиксируется атмосферная засуха.

«Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре воздуха +35 градусов можно только 15−20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10−12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5−2 часов, если вы не используете специальную защитную одежду и 4−5 часов, если используете», — напомнили спасатели.

Существенные осадки не прогнозируются.