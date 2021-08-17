Монреаль, Канада, 17 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Из популярного многопользовательского ужастика Dead by Daylight уберут весь контент, связанный с сериалом «Очень странные дела». Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала Очень странные дела

Уже 17 ноября 2021 года из Dead by Daylight исчезнут персонажи Ненси, Стив и Демогоргон, а также карта «Национальная лаборатория Хоукинса». Разработчики игры не сообщают причину этого изменения.

Напомним, что Dead by Daylight — это соревновательная игра в жанре ужасов от канадской студии Behaviour Interactive. Недавно в ней прошло событие-кроссовер с франшизой Resident Evil.