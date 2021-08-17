Москва, 17 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом на стартовые матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2023 года. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

В состав команды вошли 24 игрока, в том числе три вратаря — Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Иван Будачев («Динамо»).

Из защитников в команду вызваны Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба — «Арсенал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Никита Кармаев («Кубань»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Александр Кутицкий («Динамо»), Кирилл Большаков («Олимп-Долгопрудный»), Данила Прохин («Сочи»), Александр Сильянов («Локомотив») и Кирилл Боженов («Химки»).

В линии полузащиты будут играть Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Эдгар Севикян («Леванте», Испания), Константин Марадишвили (ЦСКА), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Александр Черников («Краснодар») и Владислав Карапузов («Ахмат»).

В линии нападения — Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Кирилл Климов («Кубань») и Гамид Агаларов («Уфа»).

Молодёжная сборная России сыграет в отборочной группе C против команд Испании, Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Первые матчи команда проведёт с Испанией (3 сентября) и Мальтой (7 сентября).