Скопье, , 14:48 — REGNUM Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата второго российского дипломата за год, сообщил 17 августа глава МИД этой страны Буяр Османи.

Северная Македония (сс)SKopp

По его словам, МИД республики «в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры» для обеспечения защиты национальной безопасности и безопасности союзников страны.

Более детальная информация о случившемся носит секретный характер, добавил он.

В российском представительстве отметили, что сотрудник, о котором идет речь, покинул страну за десять дней до объявления о его высылке.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая власти Северной Македонии объявили персоной нон грата и выслали из страны сотрудника посольства России.

В свою очередь один из сотрудников посольства Северной Македонии в Москве был объявлен МИД России в качестве ответной меры персоной нон грата.

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