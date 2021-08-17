Ярославль, 17 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. 17 августа в Ярославле в театре имени Волкова прошла выездная вакцинация для актёров и сотрудников учреждения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Российского театра драмы имени Ф. Волкова.

Департамент здравоохранения ЯО Вакцинация в театре

17 августа в театре работала мобильная бригада Центральной городской больницы, вакцинировалось 30 человек. Пока это ещё не весь штат театра.

«У нас постоянно сотрудники прививаются, кто-то централизованно, кто-то самостоятельно. Мы же были в отпусках, поэтому некоторые сделали прививки раньше. Сейчас привито уже 50% точно, к концу лета я думаю, что мы перешагнём необходимый порог в 60% процентов. К нам и на следующей неделе приедут медики. Я сам и художественный руководитель театра Сергей Пускепалис тоже привились», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор театра Айрат Тухватуллин.

Департамент здравоохранения ЯО Мобильная бригада

По словам директора первого русского за весь период с начала пандемии ковидом переболели 50 сотрудников театра, в их числе и сам Айрат Тухватуллин с Сергеем Пускепалисом.