Москва, 17 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В июне 2021 года средний размер кредита заемщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России составил 6,7 млн рублей. Такие цифры приведены в соответствующем статистическом бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Кредит

За год этот показатель вырос более чем в два раза — в июне 2020 года средний размер займа для МСП составлял всего 3,2 млн рублей.

«Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в июне был равен 398,3 млн рублей», — отмечается в исследовании Центробанка.