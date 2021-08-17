Махачкала, 17 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Дагестане с начала 2021 года выявлены 16 фактов создания незаконных майнинг-ферм. Регион стал лидером на Северном Кавказе по числу фактов хищения электроэнергии при производстве криптовалюты, сообщили 17 августа в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

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Так, в частности, один из последних фактов хищения был установлен в селе Стальское Кизилюртовского района. Владелец фермы не удосужился составить договор электроснабжения и пользовался светом, не пытаясь оплачивать энергоресурс. В итоге он похитил 1,9 млн кВт.ч. электроэнергии. При этом ущерб составил почти 4 млн рублей.

Всего в Дагестане с 2019 года зафиксировано 40 случаев энерговоровства при производстве криптовалюты. Владельцы незаконных майнинг-ферм похитили около 130 млн рублей.

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