Самара, 17 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. 448 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего по области выявили 84 068 случаев заражения этой инфекцией. При этом, в регионе всего скончались 2936 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 20 таких пациентов подтвердили в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справился с вирусом 74 301 человек, в том числе 196 человек победили инфекцию в минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 августа в регионе за сутки выявили 443 случая заражения коронавирусом.