Москва, 17 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Россию в январе-июне 2021 года посетили 64,4 тыс. иностранцев. По сравнению с допандемийным 2019 годом поток интуристов сократился в 31 раз, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

За шесть месяцев 2019 года в России и побывали с разными целями 15 миллионов иностранцев. С января по март 2020 года РФ посетили 5,5 млн иностранцев. В АТОР напомнили, что Россия закрыла границы в марте 2020 года.

В I полугодии 2021 года большинство иностранцев прибыли из стран СНГ 4,2 млн человек. Наибольшее число визитов из дальнего зарубежья совершено гражданами Турции — более 80 тыс., Филиппин (63,3 тыс. визитов), Китая (63 тыс.), Германии (30,5 тыс.) и Индия (26,9 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, из России за границу в январе-июне 2021 года совершено 6 млн 787 тыс. 244 поездок, что на 68% меньше, чем в I полугодии допандемийного 2019 года.

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