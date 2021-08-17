Набережные Челны, Татарстан, 17 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В отношении 30-летнего и 31-летней жителей города Набережные Челны, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Цитата к/ф «Кавказская пленница». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

Следствие предполагает, что 15 августа подозреваемые с еще тремя неустановленными мужчинами и женщиной распивали спиртные напитки у подъезда одного из домов в поселке Сидоровка города Набережные Челны. В какой-то момент между компанией и женщиной произошла ссора. Неподалеку от подъезда находилась группа несовершеннолетних. Один из подростков узнал в женщине мать своей одноклассницы. Затем между двумя компания завязался конфликт, переросший в драку, во время которой подростки нанесли побои подозреваемым. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, дерущимся удалось скрыться. Спустя какое-то время мужчины решили отомстить обидчикам и вернулись во двор. Они заметили 15-летнего подростка, принимавшего участие в драке. Его избили и погрузили в багажник автомобиля ВАЗ-2114, а затем вывезли в безлюдное место. В течение часа подростка избивали и угрожали расправой но, увидев проезжавших мимо сотрудников полиции, нападавшие скрылись. Подросток смог дополз до дороги, где его заметили и оказали помощь. В настоящее время молодой человек госпитализирован.

Личности двух подозреваемых в похищении установлены. Остальных участников преступления разыскивают. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове ночью 9 августа двое мужчин похитили и незаконно удерживали девочек 7 и 12 лет.

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