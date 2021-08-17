Москва, , 14:41 — REGNUM Украина за последние 30 лет превратилась в страну третьего мира, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Итоги развития Украины весьма печальны, потому что за 30 лет государства, которое было сравнимо по уровню промышленного развития с Францией и даже с Китаем, она превратилась сейчас в страну третьего мира, которое в принципе находится территориально в Европе, но по тенденциям и уровню развития находится в Африке», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что по большему счёту все те достижения имперского и советского периода, которые Украина получила в 1991 году, причем без всякой борьбы за независимость, в значительной степени сейчас утеряны.

На Украине наблюдаются процессы деиндустриализации, депопуляции и разрушения инфраструктур, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в своём обращении к народу Украины возложил ответственность за госпереворот на неких авторов западного проекта «Украина как Антироссия», отметив, что противостояние с РФ стало для Украины главной ошибкой за все 30 лет её существования.

«Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов», — констатировал экс-политик.