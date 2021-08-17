Политолог заявил о превращении Украины в страну третьего мира
Москва, 17 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Украина за последние 30 лет превратилась в страну третьего мира, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Он добавил, что по большему счёту все те достижения имперского и советского периода, которые Украина получила в 1991 году, причем без всякой борьбы за независимость, в значительной степени сейчас утеряны.
На Украине наблюдаются процессы деиндустриализации, депопуляции и разрушения инфраструктур, резюмировал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в своём обращении к народу Украины возложил ответственность за госпереворот на неких авторов западного проекта «Украина как Антироссия», отметив, что противостояние с РФ стало для Украины главной ошибкой за все 30 лет её существования.