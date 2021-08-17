Москва, 17 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Украина за последние 30 лет превратилась в страну третьего мира, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Итоги развития Украины весьма печальны, потому что за 30 лет государства, которое было сравнимо по уровню промышленного развития с Францией и даже с Китаем, она превратилась сейчас в страну третьего мира, которое в принципе находится территориально в Европе, но по тенденциям и уровню развития находится в Африке», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что по большему счёту все те достижения имперского и советского периода, которые Украина получила в 1991 году, причем без всякой борьбы за независимость, в значительной степени сейчас утеряны.

На Украине наблюдаются процессы деиндустриализации, депопуляции и разрушения инфраструктур, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в своём обращении к народу Украины возложил ответственность за госпереворот на неких авторов западного проекта «Украина как Антироссия», отметив, что противостояние с РФ стало для Украины главной ошибкой за все 30 лет её существования.

«Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов», — констатировал экс-политик.