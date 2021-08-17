Нижний Новгород, 17 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Кстовском районе Нижегородской области продолжаются работы по строительству IV очереди обхода Нижнего Новгорода в рамках первого и третьего этапов. На участке трассы М-7 «Волга» с 465 по 473 км расширяют проезжую часть, возводят транспортную развязку и новый мост, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Строительство обхода Нижнего Новгорода

Готовность развязки на пересечении с региональной дорогой Работки — Порецкое составляет 45%.

В районе поселка работки ведется строительство отрезка дороги протяженностью 2,5 км, здесь работы выполнены на 30%. Мост через реку Алферовка построен на 40%.

На отрезке существующей дороги протяженностью 5,7 км выполнена реконструкция с расширением проезжей части до четырех полос. В зоне транспортной развязки (км 473) завершены основные работы по расширению проезжей части и укладке нижних слоев дорожного покрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, после запуска в эксплуатацию IV очереди обхода Нижнего Новгорода увеличится объем пропуска транзитного транспорта из Москвы и Казани. Ускорится доставка грузов, для водителей сократится время в пути. Протяженность всего участка реконструкции составляет 36,03 км. В проект входят четыре этапа, которые планируется реализовать в рамках программы «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в период с 2020 по 2024 год.