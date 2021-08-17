Белгород, 17 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Более 500 тысяч рублей отдал знакомому за поддельную справку об инвалидности 47-летний житель Белгорода. Документ он так и не получил, а знакомого пришлось разыскивать с полицией, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Kaluga-gov.ru Деньги

Мужчина в течение двух лет передавал деньги приятелю, который пообещал оформить справки об инвалидности для него и его супруги. Со временем, «помощник» перестал выходить на связь, а белгородец лишился в общей сложности 515 тысяч рублей.

По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 50-летнего местного жителя, который и не намеревался оказывать поддельную услугу.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишения свободы на срок до шести лет.