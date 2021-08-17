Кэри, США, 17 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В популярную «королевскую битву» Fortnite добавят комикс-героиню Чудо-женщину. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Героиня комикса «Чудо-женщина»

Облик Чудо-женщины и различная тематическая экипировка появятся в магазине предметов Fortnite уже 19 августа 2021 года. Перед этим у геймеров будет возможность выиграть их в парном турнире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Fortnite также добавили облик Супермена. Для его получения геймерам нужно будет приобрести боевой пропуск и выполнить несколько заданий.