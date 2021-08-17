Кемерово, , 14:38 — REGNUM В Кемеровской области количество кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам по сравнению с выборами 2016 года увеличилось вдвое. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Светлана Демидова.

Выборы

В регионе зарегистрировано 40 кандидатов в депутаты Государственной думы по четырём одномандатным избирательным округам. Принимать участие в выборах будут 14 политических партий, уточняют «Вести Кузбасс».

Эфирное время и печатные площади по жеребьёвке партиям и кандидатами будут предоставлены на телевизионных каналах «Россия», «Российский информационный канал «Россия — 24», «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс», «10 канал», на радиоканалах «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Радио «Кузбасс-FM» и в газете «Кузбасс».