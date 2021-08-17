Лондон, 17 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Британский электронный дуэт Disclosure поделился новым синглом под названием «In My Arms». Эта песня является первой в череде новых треков, который дуэт собирается выпустить в течение этой недели. Об этом исполнители сообщили в своих социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

https://www.instagram.com/p/CSpDFWDKGjL/

«Искра, которая зажгла создание этой работы, возникла из желания оживить очень раздробленную сцену танцевальной музыки и клубную культуру, которая так сильно изменилась во всем мире по очевидным причинам за последние 18 месяцев», — сказал участник дуэта Гай Лоуренс в своем заявлении.

Это первая новая музыка братьев Лоуренс с момента выхода их последнего альбома «ENERGY» в августе 2020 года. В каждый из пяти будних дней на этой неделе дуэт будет делиться новым треком. После «In My Arms» в сети появятся «Seduction», «Another Level» и «It's Happening», кульминацией серии станет трек «Never Enough», который выйдет в пятницу. Аналогичным потоком релизов был выпущен их прошлогодний мини-альбом «Ecstasy», ставший частью делюкс-издания «ENERGY».