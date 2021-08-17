Москва, 17 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в июне 2021 года составил 1056,5 млрд рублей. Такие цифры приведены в соответствующем статистическом бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

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Эта сумма оказалась что в 1,4 раза больше, чем объем кредитов, выданных МСП в мае 2021 года. Кроме того, объем выданных в июне займов в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2021 года.

«Субъектам МСП было предоставлено 158 069 кредитов (увеличение на 10,0% по сравнению с маем 2021 года), число заемщиков — субъектов МСП, получивших кредит, составило 140 758, увеличившись за месяц на 8,9%. В то же время величина обоих показателей была меньше значений июня предыдущего года на 17,1 и 12,4% соответственно», — сказано в сообщении.