Кишинёв, 17 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В международном аэропорту Кишинёва из-за введения карантинных мер увеличили время регистрации пассажиров на авиарейсы до трёх часов. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба аэропорта.

Airport.md Аэропорт Кишинева

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«В связи с проведением в аэропорту Кишинёва противоковидных мероприятий, регистрация на все рейсы открывается за три часа до вылета», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ранее досмотр пассажира в среднем занимал около 30 секунд, а теперь — пять минут. Дополнительное время уходит на проверку правильности заполнения «всех противоэпидемиологических документов с учетом особенностей документооборота различных стран». Из-за этого стали образовываться большие очереди.

Стоит отметить, что с 16 августа изменились правила работы аэропорта в Кишинёве. Внутрь перестали пускать провожающих и встречающих. Все, кто прибывает в Молдавию, должны предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на коронавирус.